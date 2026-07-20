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Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, bon emplacement, haut standing, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, neuf, bel appartement, magnifique, rénové

Bat Yam, Israël
depuis
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ID: 38650
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Ben Gurion, 85 Golda

À propos du complexe

Reference: BY 197 Quartier: 1 ere ligne de mer Immeuble neuf 4 pièces Surface de 97m2 Terrasse de 12m2 Au 7ème étage Vendu avec une place de parking ainsi qu'une cave. Actuellement loué: 9200 nis/mois

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Bat Yam, Israël
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