  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Magnifique appartement rénové avec terrasse, spacieux et clair, proche de la mer - À ne pas manquer !

Quartier résidentiel Magnifique appartement rénové avec terrasse, spacieux et clair, proche de la mer - À ne pas manquer !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
;
5
Laisser une demande
ID: 38284
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Idéal pied-à-terre ! Magnifique 3 pièces situé quartier Bougrashov dans petite rue résidentielle. Parking ! Ascenseur ! Balcon ! Mamad ! Immeuble récent à 9 minutes de la mer.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces rénové, immeuble rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
Quartier résidentiel Rez-de-jardin 4 pièces, plein centre de raanana
Raanana, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,44M
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, a ne pas manquer !, bien agencé, clair, spacieux, magnifique, immeuble neuf !!!!!!!!!!!
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
Quartier résidentiel Somptueux appartement 5 pièces avec vue mer panoramique à vendre à la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,74M
Vous regardez
Quartier résidentiel Magnifique appartement rénové avec terrasse, spacieux et clair, proche de la mer - À ne pas manquer !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Lev hair – bel immeuble classé
Quartier résidentiel Lev hair – bel immeuble classé
Quartier résidentiel Lev hair – bel immeuble classé
Quartier résidentiel Lev hair – bel immeuble classé
Quartier résidentiel Lev hair – bel immeuble classé
Afficher tout Quartier résidentiel Lev hair – bel immeuble classé
Quartier résidentiel Lev hair – bel immeuble classé
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,39M
Appartement exceptionnel dans un bâtiment classé et restauré, en plein cœur de Tel Aviv. Emplacement ultra-recherché au centre de Tel Aviv – à deux pas de Nahalat Binyamin et du quartier animé du boulevard Rothschild. Immeuble entièrement rénové après restauration patrimoniale stricte il y a…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rez-de-jardin rare avec jardin privatif cadastré au cœur de beit hakerem – jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rez-de-jardin rare avec jardin privatif cadastré au cœur de beit hakerem – jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,31M
Au cœur de Beit Hakerem, l'un des quartiers les plus recherchés de Jérusalem, cette propriété représente une occasion rare de créer un lieu de vie entièrement personnalisé. Développant 101 m² inscrits au cadastre et bénéficiant d'un jardin privatif de 64 m² également inscrit au cadastre, ce …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Emplacement idéal ! location saisonnière, grand 4 pièces avec vue sur la mer, dalet, ashdod
Quartier résidentiel Emplacement idéal ! location saisonnière, grand 4 pièces avec vue sur la mer, dalet, ashdod
Quartier résidentiel Emplacement idéal ! location saisonnière, grand 4 pièces avec vue sur la mer, dalet, ashdod
Quartier résidentiel Emplacement idéal ! location saisonnière, grand 4 pièces avec vue sur la mer, dalet, ashdod
Quartier résidentiel Emplacement idéal ! location saisonnière, grand 4 pièces avec vue sur la mer, dalet, ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Emplacement idéal ! location saisonnière, grand 4 pièces avec vue sur la mer, dalet, ashdod
Quartier résidentiel Emplacement idéal ! location saisonnière, grand 4 pièces avec vue sur la mer, dalet, ashdod
Ashdod, Israël
Prix ​​sur demande
Référence : V 37 Quartier : Dalet, proche de la mer Grand 4 pièces dont mamad Surface de 140 m² Terrasse avec pleine vue mer 14e étage avec ascenseurs dont ascenseur de shabbat Climatisation Suite parentale avec salle de bain et dressing 6 couchages (dont 4 simples) Wifi Appartement spacieux
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller