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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, clair, magnifique, proche de la mer, rénové, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,90M
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ID: 38801
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Liberman, 7

À propos du complexe

Duplex penthouse 174 m² habitable + 50 m² de terrasse ! Situé entre la rue Basel et Ibn Gvirol. À ne pas louper !

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Tel-Aviv, Israël
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