  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Haïfa
  4. Quartier résidentiel Investissement • revenus • patrimoine

Quartier résidentiel Investissement • revenus • patrimoine

Haïfa, Israël
depuis
$423,120
;
3
Laisser une demande
ID: 38499
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Haifa Subdistrict
  • Ville
    Haïfa
  • Adresse
    Arlosoroff, 65

À propos du complexe

Investir en Israël à partir de 1 290 000 ₪ Vous recherchez un investissement immobilier accessible, déjà rentable et sans travaux ? Cet appartement de 3 pièces, entièrement rénové par un architecte, représente une belle opportunité au cœur de Haïfa. Situé rue Arlozorov, dans le quartier de Hadar HaCarmel, il bénéficie d'un emplacement central, à proximité des commerces, des transports en commun, des établissements d'enseignement et de toutes les commodités. Un secteur vivant, recherché pour sa forte demande locative. L'appartement est actuellement loué 4 000 ₪ par mois, offrant des revenus locatifs immédiats. Le locataire peut être conservé ou le bien peut être libéré rapidement selon le projet de l'acquéreur. ✔️ 3 pièces entièrement rénové par un architecte ✔️ Aucun travaux à prévoir ✔️ Loué 4 000 ₪ / mois ✔️ Possibilité de conserver le locataire ou de récupérer rapidement le bien ✔️ Petit immeuble ✔️ Emplacement central à fort potentiel locatif ❌ Pas d'ascenseur ❌ Pas de parking Prix demandé : 1 290 000 ₪

Localisation sur la carte

Haïfa, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Raanana, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Kadima, Israël
depuis
$2,13M
Quartier résidentiel Appartement luxueux 5 pièces | quartier kramim à rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$980,720
Quartier résidentiel Grand 5 pièces de standing rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,46M
Quartier résidentiel Magnifique duplex rénové avec beaucoup de charme, style loft, quartier shenkin, ascenseur avec 2 mirpeset, immeuble récent
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,20M
Vous regardez
Quartier résidentiel Investissement • revenus • patrimoine
Haïfa, Israël
depuis
$423,120
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,56M
Référence: TL 2474 Quartier: Centre Vile Immeuble après Tama Joli 3 pièces Surface: 68 m2 Terrasse: 10 m2 1er étage avec ascenseur Climatisation Parking robotique
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 2 pièces | À vendre à rishon lezion | quartier ramat eliyahu
Quartier résidentiel 2 pièces | À vendre à rishon lezion | quartier ramat eliyahu
Quartier résidentiel 2 pièces | À vendre à rishon lezion | quartier ramat eliyahu
Quartier résidentiel 2 pièces | À vendre à rishon lezion | quartier ramat eliyahu
Quartier résidentiel 2 pièces | À vendre à rishon lezion | quartier ramat eliyahu
Afficher tout Quartier résidentiel 2 pièces | À vendre à rishon lezion | quartier ramat eliyahu
Quartier résidentiel 2 pièces | À vendre à rishon lezion | quartier ramat eliyahu
Rishon LeZion, Israël
depuis
$587,120
Affaire rapide ! À vendre – Appartement de 2 pièces dans le quartier Ramat Eliyahu à Rishon LeZion. Appartement bien entretenu et soigné, idéal pour les jeunes couples, les investisseurs ou toute personne recherchant un bien accessible avec un fort potentiel. - Signé pour un projet de renouv…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 4 pièces moderne proche de rothschild
Quartier résidentiel 4 pièces moderne proche de rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,47M
Affaire à saisir ! Immeuble moderne dans une impasse de la rue Mazeh. 4 pièces moderne, lumineux et verdoyant. Ascenseur et parking privé au cadastre
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller