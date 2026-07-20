Quartier résidentiel Investissement • revenus • patrimoine

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Investir en Israël à partir de 1 290 000 ₪
Vous recherchez un investissement immobilier accessible, déjà rentable et sans travaux ?
Cet appartement de 3 pièces, entièrement rénové par un architecte, représente une belle opportunité au cœur de Haïfa.
Situé rue Arlozorov, dans le quartier de Hadar HaCarmel, il bénéficie d'un emplacement central, à proximité des commerces, des transports en commun, des établissements d'enseignement et de toutes les commodités. Un secteur vivant, recherché pour sa forte demande locative.
L'appartement est actuellement loué 4 000 ₪ par mois, offrant des revenus locatifs immédiats. Le locataire peut être conservé ou le bien peut être libéré rapidement selon le projet de l'acquéreur.
✔️ 3 pièces entièrement rénové par un architecte
✔️ Aucun travaux à prévoir
✔️ Loué 4 000 ₪ / mois
✔️ Possibilité de conserver le locataire ou de récupérer rapidement le bien
✔️ Petit immeuble
✔️ Emplacement central à fort potentiel locatif
❌ Pas d'ascenseur
❌ Pas de parking
Prix demandé : 1 290 000 ₪
Localisation sur la carte
Haïfa, Israël
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Alimentation et boissons
Loisirs
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