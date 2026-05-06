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Quartier résidentiel Emplacement calme et pastoral

Jérusalem, Israël
depuis
$1,08M
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ID: 36093
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Borochov, 35

À propos du complexe

Appartement de 4 pièces à Kiryat Yovel, proche du quartier Beit Vagan. Avec potentiel de projet de renouvellement urbain (Pinouy-Binouy) - 60 % des copropriétaires ont déjà signé. Une véritable opportunité à saisir !

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