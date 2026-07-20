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Quartier résidentiel Commercialisation exclusive | gani rishon | rue sharira | rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$882,320
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11
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ID: 38275
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Commercialisation exclusive | Gani Rishon | Rue Sharira | Rishon LeZion Appartement de 4 pièces spacieux, récent (environ 3 ans seulement), parfaitement conçu et soigné dans les moindres détails. ✔️ Environ 100 m² construits ✔️ Terrasse ensoleillée (mirpeset) d'environ 12 m² ✔️ Orientation sud-est ✔️ Vue dégagée et verdoyante, non constructible à l'avenir ✔️ 5ème étage sur 7 ✔️ Place de parking inscrite au Tabou ✔️ Accès complet à l'ascenseur ? Emplacement idéal dans le quartier Gani Rishon – quartier jeune, calme et en plein développement, attenant à un jardin public, à proximité d'établissements scolaires et avec une sortie rapide de la ville. L'appartement comprend : ✨ Cuisine de luxe de la marque Aviv ✨ Climatiseurs dans toutes les pièces (sous garantie encore environ 2 ans) ✨ Chauffe-eau au gaz + chauffe-eau solaire ✨ Barreaux transparents dans toutes les pièces ✨ Garde-corps en verre surélevé sur la terrasse ✨ Améliorations et ajouts d'une valeur de dizaines de milliers de shekels ? Appartement méticuleusement entretenu, aucune rénovation nécessaire – il suffit d'entrer avec ses valises et de profiter Prix de commercialisation : 2 690 000 ₪

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

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