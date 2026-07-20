Quartier résidentiel Commercialisation exclusive | gani rishon | rue sharira | rishon lezion

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Commercialisation exclusive | Gani Rishon | Rue Sharira | Rishon LeZion
Appartement de 4 pièces spacieux, récent (environ 3 ans seulement), parfaitement conçu et soigné dans les moindres détails.
✔️ Environ 100 m² construits
✔️ Terrasse ensoleillée (mirpeset) d'environ 12 m²
✔️ Orientation sud-est
✔️ Vue dégagée et verdoyante, non constructible à l'avenir
✔️ 5ème étage sur 7
✔️ Place de parking inscrite au Tabou
✔️ Accès complet à l'ascenseur
? Emplacement idéal dans le quartier Gani Rishon – quartier jeune, calme et en plein développement, attenant à un jardin public, à proximité d'établissements scolaires et avec une sortie rapide de la ville.
L'appartement comprend :
✨ Cuisine de luxe de la marque Aviv
✨ Climatiseurs dans toutes les pièces (sous garantie encore environ 2 ans)
✨ Chauffe-eau au gaz + chauffe-eau solaire
✨ Barreaux transparents dans toutes les pièces
✨ Garde-corps en verre surélevé sur la terrasse
✨ Améliorations et ajouts d'une valeur de dizaines de milliers de shekels
? Appartement méticuleusement entretenu, aucune rénovation nécessaire – il suffit d'entrer avec ses valises et de profiter
Prix de commercialisation : 2 690 000 ₪
Localisation sur la carte
Rishon LeZion, Israël
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