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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, calme, clair, magnifique, neuf, proche de la mer, rénové, spacieux

Herzliya, Israël
depuis
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ID: 38526
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    Sokolov

À propos du complexe

magnifique duplex situe entre bazel et la plage mestistim( namal tel aviv ) 4.5 pieces 100 m2 habitable + 22 m2 de terrasse spacieux lumineux

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Herzliya, Israël
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