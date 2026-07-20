Quartier résidentiel Alerte bonne affaire – vue mer imprenable à la marina d'ashdod !

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APPARTEMENT 5 PIÈCES À LA MARINA D'ASHDOD
Situé rue Egoz, au cœur de la Marina d'Ashdod, cet appartement de 5 pièces bénéficie d'un emplacement exceptionnel face à la mer.
Au 6ᵉ étage, il offre une vue mer panoramique imprenable et totalement dégagée.
Caractéristiques :
• 5 pièces
• 158 m² habitables
• Terrasse de 12 m²
• 6ᵉ étage
• Vue mer exceptionnelle
• Emplacement recherché à la Marina d'Ashdod
Des travaux de rénovation sont à prévoir, offrant ainsi la possibilité de personnaliser entièrement le bien selon vos goûts et vos besoins.
Prix négocié.
Une opportunité rare d'acquérir un appartement spacieux avec une vue mer de premier ordre dans l'un des quartiers les plus recherchés d'Ashdod.
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, contactez-nous.
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Ashdod, Israël
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