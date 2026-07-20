Quartier résidentiel Magnifique et spacieuse villa privée disponible pour les vacances, au cœur de jérusalem

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Référence : J1
Quartier : Ramat Denya
Villa de luxe à louer – vacances
Magnifique et spacieuse villa privée disponible pour les mois de juillet/août
Emplacement privilégié dans un quartier résidentiel calme et prestigieux de Ramat Denya, à proximité de Bait VeGan
À seulement 5 minutes à pied du tramway de Jérusalem.
À seulement 12 minutes en tramway du centre-ville de Jérusalem
Caractéristiques de la propriété :
Capacité d'accueil : jusqu'à 16 personnes
2 salles de bain complètes
3 toilettes
Espaces de vie spacieux
Quartier calme et familial
Cadre luxueux et paisible
Idéal pour les familles souhaitant passer des vacances confortables et inoubliables à Jérusalem !