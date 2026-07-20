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Quartier résidentiel Magnifique et spacieuse villa privée disponible pour les vacances, au cœur de jérusalem

Jérusalem, Israël
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ID: 38746
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    ryh l qwbwby

À propos du complexe

Référence : J1 Quartier : Ramat Denya Villa de luxe à louer – vacances Magnifique et spacieuse villa privée disponible pour les mois de juillet/août Emplacement privilégié dans un quartier résidentiel calme et prestigieux de Ramat Denya, à proximité de Bait VeGan À seulement 5 minutes à pied du tramway de Jérusalem. À seulement 12 minutes en tramway du centre-ville de Jérusalem Caractéristiques de la propriété : Capacité d'accueil : jusqu'à 16 personnes 2 salles de bain complètes 3 toilettes Espaces de vie spacieux Quartier calme et familial Cadre luxueux et paisible Idéal pour les familles souhaitant passer des vacances confortables et inoubliables à Jérusalem !

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Jérusalem, Israël
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