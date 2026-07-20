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Quartier résidentiel Quartier francophone de youd bet, à vendre bel appartement de 4 pièces

Ashdod, Israël
depuis
$806,880
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ID: 38829
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

À vendre dans le très prisé quartier francophone de Youd Bet, un bel appartement de 4 pièces en excellent état. Cuisine entièrement équipée, suite parentale, balcon, mamad, parking. Proche des jardins, des commerces et de la synagogue. Ascenseur, accès handicapés, portes blindées, climatisation centrale, chauffe-eau solaire, balcon. Disponible immédiatement.

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Ashdod, Israël
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