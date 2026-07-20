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Quartier résidentiel Opportunité à ne pas manquer ! 3 pièces à vendre dans un projet neuf, proche de la mer, sheinkin, tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
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ID: 38591
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 23

À propos du complexe

Référence : TL 2694 Quartier : Sheinkin / mer Une opportunité rare au cœur de la vibrante « Ville Blanche » de Tel Aviv, dans un emplacement exceptionnel entre Rothschild et la mer. 3 pièces neuf dans un projet haut standing, avec mamad. Surface de 60 m². Terrasse ensoleillée de 7 m². 2e étage avec ascenseur. Appartement en façade, très lumineux. Plan optimisé avec une excellente utilisation de l'espace. Emplacement premium : entre l'héritage culturel de Bialik et l'énergie artistique de Nachalat Binyamin. Livraison estimée dans environ 3 ans.

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Tel-Aviv, Israël
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