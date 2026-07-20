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Quartier résidentiel Vente exclusive – le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson, très prisé, à rishon lezion !

Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,56M
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11
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ID: 38276
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Vente exclusive – Le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier Katznelson, très prisé, à Rishon LeZion ! ? Penthouse 5 pièces sur un seul niveau, entièrement rénové ? Immeuble de 2014 (hors Tama 38) ? Surface du bien – 153 m² construits ? Mirpeset (terrasse ensoleillée) de 37 m² ? Droits de construction supplémentaires de 40 m² sur le toit (droits déjà payés) et possibilité d'une terrasse de toit de 110 m² ? Le bien occupe seul tout l'étage, sans voisins ? 4 orientations ? Immeuble boutique – 9 résidents seulement ? Ascenseur ? Parking inscrit au Tabou (registre foncier) ? ? Grand Mamad (pièce sécurisée) ? Rénovation complète niveau hôtel de luxe ? Double sanitaires et salle de bain pour un confort optimal ? Cuisine haut de gamme de la marque Kamila ? Parquet en vrai chêne dans tout l'appartement ? Grand îlot central de 3 mètres avec rangements et assises pour 6 personnes ? Toutes les portes laquées au four – largeur et hauteur supérieures aux standards (90×230) ? Emplacement exceptionnel au cœur du quartier Katznelson – proche de tout : écoles, transports en commun, sorties de ville, rue Rothschild, caisses maladie, restaurants, cafés, maison de la culture et bien plus ? Prix de vente – 4 750 000 NIS ? Bien rare et exceptionnel – Il n'existe pas d'appartements comme celui-ci dans le quartier Katznelson !

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

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