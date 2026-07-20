Quartier résidentiel Vente exclusive – le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson, très prisé, à rishon lezion !

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Vente exclusive – Le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier Katznelson, très prisé, à Rishon LeZion !
? Penthouse 5 pièces sur un seul niveau, entièrement rénové
? Immeuble de 2014 (hors Tama 38)
? Surface du bien – 153 m² construits
? Mirpeset (terrasse ensoleillée) de 37 m²
? Droits de construction supplémentaires de 40 m² sur le toit (droits déjà payés) et possibilité d'une terrasse de toit de 110 m²
? Le bien occupe seul tout l'étage, sans voisins
? 4 orientations
? Immeuble boutique – 9 résidents seulement
? Ascenseur
? Parking inscrit au Tabou (registre foncier) ?
? Grand Mamad (pièce sécurisée)
? Rénovation complète niveau hôtel de luxe
? Double sanitaires et salle de bain pour un confort optimal
? Cuisine haut de gamme de la marque Kamila
? Parquet en vrai chêne dans tout l'appartement
? Grand îlot central de 3 mètres avec rangements et assises pour 6 personnes
? Toutes les portes laquées au four – largeur et hauteur supérieures aux standards (90×230)
? Emplacement exceptionnel au cœur du quartier Katznelson – proche de tout : écoles, transports en commun, sorties de ville, rue Rothschild, caisses maladie, restaurants, cafés, maison de la culture et bien plus
? Prix de vente – 4 750 000 NIS
? Bien rare et exceptionnel – Il n'existe pas d'appartements comme celui-ci dans le quartier Katznelson !
Localisation sur la carte
Rishon LeZion, Israël
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