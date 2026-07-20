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Quartier résidentiel Magnifique penthouse rénové avec terrasse, spacieux et lumineux, proche de la mer - À ne pas manquer !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,57M
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ID: 38297
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Eybeschuts, 1

À propos du complexe

Magnifique penthouse situé entre le boulevard Nordau et la mer, avec 2 belles terrasses de 30 et 20 m², ascenseur, 2 salles de bains et vue dégagée.

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Tel-Aviv, Israël
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