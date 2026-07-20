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Quartier résidentiel Immeuble neuf – centre-ville

Netanya, Israël
depuis
$783,920
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8
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ID: 38347
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Shoham, 11

À propos du complexe

Appartement à vendre au centre-ville de Netanya, à proximité du Shuk, du Mall et de la station de bus centrale. Immeuble neuf avec jardin exclusif à l'immeuble et salle des fêtes. 9ème étage sur 12, avec 2 ascenseurs. 4 pièces, 2 salles de bain. 113 m² + 15 m² de mirpeset. 1 place de parking. 1 cave. Prix : 2 390 000 ₪

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Netanya, Israël
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