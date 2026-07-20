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Quartier résidentiel Rue calme - proche mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
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ID: 38358
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yohanan HaSandlar, 21

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, au Lev Hair, proche du Shuk Hacarmel, du Kerem Hateimanim, du tramway et à quelques pas de la mer. Immeuble neuf. 2e étage avec ascenseur. 4 pièces. 2 salles de bain. 101m² + mirpeset. 4 expositions. Calme et lumineux. Solution pour parking. Prix : 6 500 000 sh

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Tel-Aviv, Israël
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