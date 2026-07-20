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Quartier résidentiel 4 pièces neuf, central, vue magnifique

Jérusalem, Israël
depuis
$1,38M
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ID: 38452
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Kiryat Moshe, 1

À propos du complexe

Ce magnifique 4 pièces, au 20ème étage d'un immeuble neuf, est situé à l'aplomb de la station de tramway, qui le relie en quelques minutes au centre-ville. Situé à Kiryat Moshé, prisé pour ses institutions, son dynamisme et le cachet d'un ancien quartier. Chauffage au sol, climatisation centrale, mamad, suite parentale, balcon avec vue magnifique depuis le salon, parking, 4 ascenseurs de chabbat. Appartement moderne et lumineux aux finitions soignées. Affaire à saisir !

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Jérusalem, Israël
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