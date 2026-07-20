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Quartier résidentiel Tour yoo - park tzameret - 4, 5 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
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ID: 38374
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nisim Aloni, 8 8 Nisim Aloni St

À propos du complexe

Appartement à vendre dans les Tours YOO au Park Tzameret à Tel-Aviv Tour de luxe avec gardien, salle de sport, piscine, hammam, sauna et bien plus encore ! 8ème étage avec 4 ascenseurs 4,5 pièces 170 m² + 11 m² de terrasse Mamad 2 salles de bain 3 W.C. 2 places de parking Prix : 6 500 000 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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