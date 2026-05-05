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Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans un immeuble classé

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,41M
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6
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ID: 36259
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ahad HaAm, 29

À propos du complexe

Immeuble de très haut standing. Appartement sur un seul niveau. 244m² habitable + 75m² de terrasse de plain-pied. Rue calme, vue dégagée. À 10 min de la mer.

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Tel-Aviv, Israël
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