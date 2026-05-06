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Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,20M
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5
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ID: 35940
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Deganya, 51

À propos du complexe

À VENDRE - APPARTEMENT TOUT JUSTE LIVRÉ 3 PIÈCES AU CŒUR DE NEVE TZEDEK 64 m² habitables + deux balcons (5,05 m² et 6,05 m²) 1er étage élevé 2 chambres a couché dont un mamad 1 salle de bain 2 balcons Exposition nord-ouest Parking privé robotic Emplacement exceptionnel : à 2 minutes du boulevard Rothschild, 3 minutes du marché Carmel et 5 minutes de la plage à pied Prix : 6 500 000 NIS

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Tel-Aviv, Israël
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