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Quartier résidentiel Emplacement premium – vieux nord

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,96M
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ID: 38359
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Eduard Bernstein, 14

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans un emplacement premium au Vieux Nord, à quelques pas de la mer. 2ème étage, 110 m², 4,5 pièces, 2 salles de bain. Côté rue, vue dégagée avec légère vue mer. Calme et lumineux. Rénové avec des finitions haut de gamme. 2 salons dans l'appartement. Petite cave privative. 3 orientations : Nord, Sud, Ouest. Prix : 5 980 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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