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Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3 pièces quartier basel

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,85M
06/05/2026
$1,85M
05/05/2026
$1,84M
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3
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ID: 35727
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Basel

À propos du complexe

Magnifique 3 pièces en cours de construction dans un immeuble entièrement neuf dans le quartier très prisé de Basel à Tel Aviv. Prestations de haut standing. Hauts plafonds de 2,9m. Livraison dans 5 mois, vendu avec une cave.

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Tel-Aviv, Israël
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