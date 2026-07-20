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Quartier résidentiel Bakaa – appartement 4 pièces lumineux avec terrasse souccah

Jérusalem, Israël
depuis
$2,886
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ID: 38614
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Dina, 8

À propos du complexe

? Appartement 4 pièces à louer à Bakaa 90 m² | Balcon souccah d'environ 7 m² Parking privé | 2e étage Lumineux, spacieux et climatisé Grande cuisine ouverte | 3 expositions ? 8 800 ₪ par mois ? Disponible début août BENCHETRIT Immobilier Johann Di Napoli ? 058-555-2632

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Jérusalem, Israël
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