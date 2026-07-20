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Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, au centre, bon emplacement, haut standing, luxueux, bel appartement, magnifique

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,44M
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ID: 38648
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaRav Herzog, 15

À propos du complexe

Reference: TL 2339 Quartier: Bavli Magnifique 4 pieces dont mamad Rénové par architecte avec beaucoup de gout Surface de 150 m2 Terrasse de 15 m2 étage élevé avec plusieurs ascenseurs Le mamad a été aménagée en dressing Deux parkings privés Cave Orientation Nord -Ouest Prestation de la tour : Piscine, sauna, salle de sport et salle de résident Charges de 3000 nis/mois

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Tel-Aviv, Israël
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Épiceries
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