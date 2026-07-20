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Quartier résidentiel Belle occasion à ne pas manquer ! appartement 4 pièces entièrement meublé à louer, centre-ville, netanya

Netanya, Israël
depuis
$2,460
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ID: 38303
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Référence : TL 2677 Quartier : Florentine, très bon emplacement, proche de toutes commodités Appartement situé dans le projet Studio, rue Salame Joli 3 pièces dont mamad Surface de 70 m² Terrasse de 12 m² 5e étage avec ascenseur Climatisation Parking privé

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Netanya, Israël
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