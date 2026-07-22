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Quartier résidentiel Grande villa de 5 pièces à louer, dans un quartier calme de raanana

Raanana, Israël
depuis
$4,920
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9
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ID: 38865
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Atidim

À propos du complexe

Référence : 6991 Quartier : Neve David Remez Grande villa de 5 pièces dont mamad Surface de 160 m2 Jardin de 40 m2 Climatisation Partiellement meublé Parking privé Maison claire et spacieuse Entrée : 01/09/2026

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Raanana, Israël
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