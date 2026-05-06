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Quartier résidentiel Michkenot haouma jérusalem centre

Jérusalem, Israël
depuis
$6,30M
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4
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ID: 35585
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Abba Eban, 16

À propos du complexe

Nouveau sur le marché, à Michkenot Haouma, tout près de la gare centrale et du centre-ville, proche transports et commerces, dans une résidence standing avec vue sur la promenade. Magnifique appartement 5 pièces en excellent état, spacieux, comprenant un mamad, balcon avec vue dégagée, 2 parkings privés, cave. Exclusivité Hadassa, agence Takam.

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Jérusalem, Israël
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