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Quartier résidentiel Pied-à-terre idéal situé à 10 min de la mer - parking, ascenseur, balcon - immeuble neuf proche plage gordon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,20M
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ID: 38764
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Israels, 23

À propos du complexe

Pied-à-terre idéal situé à 10 min de la mer avec parking, ascenseur et balcon dans un immeuble neuf proche de la plage Gordon. 3 pièces de 75 m² + 7 m² de balcon à ne pas rater.

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Tel-Aviv, Israël
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