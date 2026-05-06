  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel 3 pièces immeuble neuf rue bloch avec parking, cave et terrasse

Quartier résidentiel 3 pièces immeuble neuf rue bloch avec parking, cave et terrasse

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,10M
;
10
Laisser une demande
ID: 35581
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    David Bloch, 22

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité, Dans le nouveau nord, près de la place Rabin Au 22 rue Bloch, immeuble rénové Dans un immeuble neuf actuellement habité Au 4ème étage avec vue dégagée Appartement 3 pièces d'environ 78 m² + une agréable et spacieuse terrasse ensoleillée d'environ 10 m² Grand mamad ! Exposé plein ouest, baigné de lumière naturelle Orientation nord et ouest Une douche et deux WC Une cave et une place de parking sécurisée sont incluses dans la propriété.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Baka - ramat baka
Jérusalem, Israël
depuis
$2,006
Quartier résidentiel Espaces de bureaux givat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$881,280
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon + parking
Ramat Gan, Israël
depuis
$907,800
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$8,20M
Quartier résidentiel Un beau 4 pièces rue elie cohen face au parc
Ascalon, Israël
depuis
$527,000
Vous regardez
Quartier résidentiel 3 pièces immeuble neuf rue bloch avec parking, cave et terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,10M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,04M
Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte, avec parking et débarras dans le projet très recherché Quatre Florentine, à un prix attractif. Emplacement privilégié : - 5 minutes de Neve Tzedek - 5 minutes de la rue Rothschild et du parc HaMasila - Marché aux puces et plus encore…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,90M
Superbe appartement 4 pièces rénové au cœur de Tel Aviv Rare sur le marché, cet appartement offre un emplacement exceptionnel avec des prestations haut de gamme. Détails du bien : Surface construite : 120 m² 4 pièces spacieuses 1ᵉʳ étage avec ascenseur Points forts : Grande pièce à vivre …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3, 5 pièces à vendre, immeuble neuf avec ascenseur, balcon, parking et cave
Quartier résidentiel 3, 5 pièces à vendre, immeuble neuf avec ascenseur, balcon, parking et cave
Quartier résidentiel 3, 5 pièces à vendre, immeuble neuf avec ascenseur, balcon, parking et cave
Quartier résidentiel 3, 5 pièces à vendre, immeuble neuf avec ascenseur, balcon, parking et cave
Quartier résidentiel 3, 5 pièces à vendre, immeuble neuf avec ascenseur, balcon, parking et cave
Quartier résidentiel 3, 5 pièces à vendre, immeuble neuf avec ascenseur, balcon, parking et cave
Quartier résidentiel 3, 5 pièces à vendre, immeuble neuf avec ascenseur, balcon, parking et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,21M
Dans une petite rue proche de Bograshov/Frishman et de la plage, dans un immeuble neuf, appartement de 3,5 pièces d'une surface habitable de 85 m² avec un joli balcon sur rue. Appartement avec mamad, deux chambres à coucher et une demi-chambre supplémentaire (bureau, chambre d'enfant), beau …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller