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Quartier résidentiel Quartier city - duplex 4 pièces

Ascalon, Israël
depuis
$567,800
06/05/2026
$567,800
05/05/2026
$564,460
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ID: 35645
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Eli Cohen

À propos du complexe

Quartier City - Duplex 4 pièces

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
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