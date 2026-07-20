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Quartier résidentiel Tour de luxe – vue mer – neve tzedek

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,21M
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11
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ID: 38402
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv dans le quartier de Neve Tzedek ! Tour de luxe avec un beau lobby, salle de sport, gardien 24/7, piscine chauffée, sauna et bien plus encore ! Vue magnifique sur tout Tel-Aviv, Jaffa et la mer ! Étage élevé avec ascenseurs. 3 pièces 2 salles de bain 82 m² + 10 m² de terrasse (mirpeset) 1 place de parking 1 cave Mamad à l'étage Orientation : Sud-Est Prix : 6 750 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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