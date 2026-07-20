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Quartier résidentiel Duplex avec terrasse, calme, proche de la mer, bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,12M
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ID: 38488
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bar Kokhba, 12

À propos du complexe

Duplex situé à 7 minutes de la mer, miklat dans l'immeuble, 2 parkings, ascenseur, 80 m² de terrasse. 5 pièces à rénover de 137 m² + 80 m² de terrasse, étage élevé, lumineux et très calme.

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Tel-Aviv, Israël
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