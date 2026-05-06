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Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,57M
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ID: 35579
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Gershon Shats, 11

À propos du complexe

À vendre dans le quartier recherché de Montefiore Rue Gershon Schatz Au 3e étage - façade 3 pièces de 60 m² + balcon de 15 m² Compteur inclus Parking souterrain Ascenseur Immeuble de seulement 10 locataires 2 appartements par étage Bail en cours jusqu'à fin août 2026 pour un loyer de 7 500 NIS par mois.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Loisirs

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