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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, entierement meuble, etage haut avec vue, grand, magnifique, spacieux, vue sur la mer

Ashdod, Israël
depuis
$1,31M
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5
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ID: 38658
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence: AS 896 Quartier: Maar 5 pièces dont mamad Entièrement meublé Surface: 135 m2 Terrasse: 15 m2 avec vue exceptionnelle sur la mer 14e étage avec ascenseurs Suite parentale Dressing 2 salles de bain Climatisation Cave Parking privé

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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