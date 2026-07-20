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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, grand, haut standing, projet de qualité, spacieux

Jérusalem, Israël
depuis
$2,72M
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ID: 38716
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaPalmach, 1

À propos du complexe

Référence: JR 111 Quartier: Katamon 2 penthouses neufs du promoteur Haut standing, smart home Livraison: Eté 2025 ! Penthouse 1: 5 pièces, surface de 180 m2 et terrasse de 85 m2, au 18e étage, prix: 8.280.000 nis Penthouse 2 : 5 pièces, surface de 178 m2 avec terrasse de 88,5 m2, au 18e étage, prix: 8.320.000 nis Mamad Chaque appartement est livré avec 2 places de parking et une cave Climatisation déjà posée VRF *Possibilité de relier les 2 appartements

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Jérusalem, Israël
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