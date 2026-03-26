Quartier résidentiel IsraËl – investissement simple et rentable ashdod – emplacement unique et stratÉgique

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ISRAËL – INVESTISSEMENT SIMPLE ET RENTABLE
ASHDOD – EMPLACEMENT UNIQUE ET STRATÉGIQUE
Au cœur d’Ashdod, face à la mairie, au centre de tous les axes : centres commerciaux, gare routière, restaurants, supermarchés. Une adresse centrale et recherchée, idéale pour un investissement sécurisé et performant.
Les points forts :
Un emplacement exceptionnel en plein centre-ville d’Ashdod, avec une forte visibilité et un flux constant.
Une rentabilité élevée : les bureaux dans la City d’Ashdod se louent aujourd’hui entre 100 et 120 shekels le mètre carré, assurant un rendement concret.
Un accès facilité à l’investissement : réservation à partir de seulement 15 %.
Exemple : pour un bureau de 65 m² = 167 700 shekels.
Un financement bancaire avantageux pouvant atteindre 75 %.
Situation géographique :
https://goo.gl/maps/NL2oedwHK7ghMPng9
Surfaces disponibles : de 65 m² à 127 m²
Prix à partir de 1 118 000 shekels
Programme : Gan Haïr Ashdod
Projet en cours de construction, offrant une opportunité rare sur le marché.
Pourquoi investir maintenant :
Un centre-ville en pleine dynamique de développement
Une forte demande locative pour les bureaux
Un potentiel de valorisation élevé sur un emplacement stratégique
Opportunité rare à saisir rapidement.
Localisation sur la carte
Ashdod, Israël
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