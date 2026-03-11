  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives

Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives

Ashdod, Israël
depuis
$984,390
;
6
Laisser une demande
ID: 34104
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sderot Altalena

À propos du complexe

Nous sommes ravis de vous présenter votre futur appartement, situé dans le tout nouveau quartier Shimon Peres à Ashdod. Offres & conditions de paiement exceptionnelles : Appartements 4 pièces    Surface : 122 m² habitables + 14 m² de terrasse   Prix à partir de 3 140 000 ₪ (≈ 785 000 €) Appartements 5 pièces   Surface : 131 m² habitables + 14 m² de terrasse    Prix à partir de 3 400 000 ₪ (≈ 850 000 €) Conditions de paiement ultra avantageuses : 7 % à la signature 8 % au démarrage des travaux 85 % à la livraison Sans aucune indexation ! Prix fixé aujourd’hui pour une livraison dans 5 ans ! Spécifications techniques – Appartements 4 à 5 pièces Construction : Construction verte selon la norme 5281 Façade en pierre naturelle ou Porcellanosa Isolation thermique et acoustique performante Hauteur sous plafond élevée dans les espaces communs Ascenseur intelligent avec éclairage design Interphone vidéo avec écran couleur Hall d'entrée spacieux, local technique et local vélos Pré-installation pour climatisation gainable Porte blindée à l’entrée, portes intérieures haut de gamme Système électrique intelligent Local de stockage privatif pour chaque logement Intérieur des appartements : Architecture contemporaine et lumineuse Carrelage Porcellanosa haut de gamme (100x100 / 80x80 cm) Balcons spacieux avec garde-corps en verre design Préparation pour jacuzzi et cuisine extérieure sur balcon (selon modèle) Prises TV et RJ45 dans toutes les chambres Volets électriques avec interrupteurs design Climatisation gainable pré-installée Électricité triphasée 3x25A Salles de bain & sanitaires : Carrelage moderne dans toutes les pièces d’eau Meubles suspendus + miroir dans la suite parentale Double vasque dans la salle de bain des enfants (selon l’appartement) WC suspendus dans toutes les salles de bain Aérateurs installés dans chaque salle d’eau Cuisine : Cuisine haut de gamme avec îlot central Évier encastré avec robinet design Emplacement pour lave-vaisselle, four et réfrigérateur double Plan de travail en quartz ou granit Nombreux rangements Préparation pour borne de recharge électrique pour voiture Ashdod est une ville en pleine expansion, à fort potentiel de valorisation. Le quartier Shimon Peres comprendra : Environ 3 600 nouveaux logements Des zones commerciales dynamiques Des établissements publics modernes De vastes espaces verts pour une qualité de vie optimale Ce développement créera de nouveaux emplois et répondra à la demande croissante de logements. Un emplacement stratégique : À deux pas du campus universitaire, du parc High Tech et de la gare, ce projet immobilier offre un cadre de vie moderne, dynamique et connecté.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Jérusalem, Israël
depuis
$655,215
Quartier résidentiel ExclusivitÉ meier tower - À vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
Quartier résidentiel Au centre
Jérusalem, Israël
depuis
$899,745
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jérusalem, Israël
depuis
$3,76M
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv(petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,38M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Ashdod, Israël
depuis
$984,390
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Penthouse 5 pièces 167m2 avec 44m2 terrasse, 17eme Bayit Vegan Jérusalem En exclusivité, magnifique penthouse situé au 17ème étage d’un immeuble neuf avec 3 ascenseurs dont 2 de shabbat, spacieux et lumineux, il offre une vue magnifique. Située à la limite de Bet Veigan/Kyriat Yovel . Endroi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,08M
Projet U Bat Yam Mardochée Khayat vous présente un nouveau projet à Bat Yam : Les Tours U Un projet d’exception au cœur de Ramat HaNasi Bienvenue aux Tours U, deux tours majestueuses de 31 étages, accompagnées d’un complexe commercial et de loisirs qui deviendront bientôt l’icône de Bat Y…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,18M
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Dizengoff 43 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  2 minutes à pied du célèbre kikar et 6 minute à pied de la plage Venez vivre au pied du Kikar et de tout ces commerces Caractéri…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller