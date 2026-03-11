  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking

Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
;
8
Laisser une demande
ID: 34626
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot Rothschild, 112

À propos du complexe

APPARTEMENT JARDIN UNIQUE AVEC PISCINE PRIVÉE ET PARKING • 3 pièces • 2 chambres • 1 dressing • 1 salle de bain, 1 toilette • Entièrement meublé • 90 m² + 100 m² • Jardin privé avec piscine • Parking privé Place Habima / Boulevard Rothschild Prix : 9 500 000 ILS Contactez-nous pour plus d'informations et pour organiser une visite. Nous parlons français, anglais et hébreu.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Un 4 pieces recent quartier barnea très bon état
Ascalon, Israël
depuis
$558,030
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Netanya, Israël
depuis
$642,675
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Ascalon, Israël
depuis
$485,925
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jérusalem, Israël
depuis
$3,76M
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Netanya, Israël
depuis
$4,36M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,60M
Situé rue Frishman, à une minute à pied de la mer, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel au cœur de Tel-Aviv. La rue, très recherchée, offre un accès immédiat aux plages, cafés, restaurants et hôtels de prestige, tout en restant agréable à vivre. Dans un immeuble rénové c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$893,475
e projet Adéret Jérusalem Situé au cœur du nouveau quartier de Givat HaMatos, le projet Adéret Jérusalem représente une opportunité rare de vivre dans un cadre moderne et familial à Jérusalem. C’est le premier projet construit dans la zone, symbole du renouveau et de la vision de ce nouveau…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
Majestueux 5 pièces a Ashdod "Youd Bet", très spacieux 160m2 avec 20m2 de terrasse face au parc. Résidence de standing a proximité de commerces, parc, écoles, synagogues, moyens de transports. Produit rare a la vente
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller