Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff

Tel-Aviv, Israël
depuis
$987,525
;
10
ID: 34374
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 251

À propos du complexe

Vente exclusive | Ruelle Micha, Vieux Nord, Calme et Vue sur Frontière Dans un immeuble classé, typique de Tel Aviv, au 2ème étage, un bel appartement 2 pièces lumineux et bien conservé. Surface habitable d'environ 60 m² + terrasse ensoleillée d'environ 7 m². L'appartement, baigné de lumière, offre un fort potentiel. Double exposition. Situé dans une ruelle calme et bucolique, à quelques minutes à pied de la mer, de la rue Dizengoff et du centre-ville animé.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

