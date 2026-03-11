  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing

Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
;
7
ID: 34599
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin

À propos du complexe

À vendre Dans le complexe magnifique Betsalel avec salle de sport et gardien À proximité de la plage, du shouk et de Sheinkin 2 pièces très spacieux 60m2 Très beau balcon de 8m2 4e étage avec ascenseur Parking sous terrain 4.800.000 Nis

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh , tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,56M
Quartier résidentiel Holyland golden heights
Jérusalem, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel Un magnifique rez de jardin face à la mer quartier marina
Ascalon, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$2,978
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jérusalem, Israël
depuis
$904,134
Autres complexes
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Ramat Gan, Israël
depuis
$2,98M
Ramat gan . Quartier residentiel. Maison renovee de 7 pieces avec mamad ET unite separee de 2 pieces. ( peut etre louee separement)
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Rez de jardin
Quartier résidentiel Rez de jardin
Quartier résidentiel Rez de jardin
Quartier résidentiel Rez de jardin
Quartier résidentiel Rez de jardin
Afficher tout Quartier résidentiel Rez de jardin
Quartier résidentiel Rez de jardin
Nahariya, Israël
depuis
$956,175
Grand rez-de-jardin Dans le nouveau quartier Shimon Peres, découvrez ce superbe 5 pieces en rez-de-jardin aux volumes rares : env. 200 m² habitables et 170 m² de jardin exposé sud-ouest Calme, luxe et intimité garantis A quelques min à pied du centre-ville, de la gare, des commerces
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Ascalon, Israël
depuis
$1,49M
À Vendre – Magnifique Appartement 5 Pièces à Dimri Tower, Ashdod Situé dans la prestigieuse résidence Dimri Tower, au cœur du quartier prisé de la City à Ashdod, ce superbe appartement de 5 pièces offre une qualité de vie exceptionnelle, face à la mer. D'une superficie de 159 m², avec une …
Agence
Immobilier.co.il
