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Complexe résidentiel Elysium – residential development in Pererenan, Bali

Pererenan, Indonésie
depuis
$99,500
;
6
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ID: 35390
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Village
    Pererenan

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

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Situé à Pererenan, Bali, Elysium est un développement résidentiel contemporain conçu pour les surfeurs, les nomades numériques et un revenu de location stable à court terme. Le projet propose des appartements, des villas. Au total 350 unités. Achèvement prévu : 2027. Actuellement, la construction est en cours. Le permis de construire PBG a été délivré. Prix unitaires : de 99 500 $ à 649 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

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Pererenan, Indonésie
Alimentation et boissons
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