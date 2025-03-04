Complexe résidentiel Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia

Appartements dans un complexe à faible hauteur avec vue sur la jungle à 5 minutes du centre d'Ubud.

Propriété : bail de 25 ans.

Rendement de location prévu par le promoteur - 19 %.

Équipé de tout le nécessaire pour des locations quotidiennes réussies.

Occupation: 78%

Prix au stade prévente: à partir de 132 000 $

Emplacement et infrastructure à proximité

Ubud est le cœur de l'île et le centre d'attraction pour les touristes : les meilleurs maîtres de yoga et de méditation, les galeries d'art, de nombreuses écoles internationales et les centres de développement pour enfants.

La propriété à Ubud se paie plus vite que dans d'autres domaines. Le loyer est beaucoup moins cher ici qu'à Changgu ou Seminyak. Il est possible de faire le même profit que les locations de terrains chères par la mer.