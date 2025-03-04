  1. Realting.com
  Complexe résidentiel Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia

Complexe résidentiel Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia

Ubud, Indonésie
ID: 20086
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2379059
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Gianyar
  • Ville
    Ubud District
  • Ville
    Ubud

À propos du complexe

Appartements dans un complexe à faible hauteur avec vue sur la jungle à 5 minutes du centre d'Ubud.

Propriété : bail de 25 ans.

Rendement de location prévu par le promoteur - 19 %.

Équipé de tout le nécessaire pour des locations quotidiennes réussies.

Occupation: 78%

Prix au stade prévente: à partir de 132 000 $

Emplacement et infrastructure à proximité

Ubud est le cœur de l'île et le centre d'attraction pour les touristes : les meilleurs maîtres de yoga et de méditation, les galeries d'art, de nombreuses écoles internationales et les centres de développement pour enfants.

La propriété à Ubud se paie plus vite que dans d'autres domaines. Le loyer est beaucoup moins cher ici qu'à Changgu ou Seminyak. Il est possible de faire le même profit que les locations de terrains chères par la mer.

Localisation sur la carte

Ubud, Indonésie

