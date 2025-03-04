  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Denpasar
  4. Complexe résidentiel Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia

Complexe résidentiel Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia

Sanur Kaja, Indonésie
depuis
$442,703
15/08/2025
$445,013
14/08/2025
$446,376
13/08/2025
$448,755
12/08/2025
$447,513
11/08/2025
$447,436
10/08/2025
$447,536
09/08/2025
$447,129
08/08/2025
$447,316
07/08/2025
$450,623
06/08/2025
$450,746
05/08/2025
$450,459
04/08/2025
$449,733
03/08/2025
$449,596
02/08/2025
$456,939
01/08/2025
$455,856
31/07/2025
$450,740
30/07/2025
$449,688
29/07/2025
$443,518
27/07/2025
$443,740
26/07/2025
$443,872
;
13
Laisser une demande
ID: 20867
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2306651
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 15/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Ville
    Denpasar
  • Village
    Sanur Kaja

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Nous offrons des villas modernes et des duplex avec piscines et balcons. Certaines maisons ont des places de parking. Les intérieurs sont composés de bois, de façades en pierre naturelle, d'équipements et d'accessoires de marques mondiales célèbres.

Liquidation de 30 ans + prolongation de 25 ans.

Caractéristiques des appartements

Rez-de-chaussée: un salon avec une cuisine et un coin repas, une salle de bains et une chambre avec une salle de bains privative.

Premier étage: deux chambres spacieuses avec salle de bains privative.

Certaines maisons ont le deuxième étage avec une grande salle polyvalente, que vous pouvez transformer en salle de sport, un bureau, un salon ou une chambre. A cet étage il y a une salle de bains et un débarras.

Avantages

Le rendement est de 8 à 16 %.

Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété est située à 5 minutes de la plage et à 30 minutes de l'aéroport international.

Localisation sur la carte

Sanur Kaja, Indonésie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$139,875
Complexe résidentiel Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$99,484
Complexe résidentiel New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonésie
depuis
$119,380
Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$99,981
Complexe résidentiel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Canggu, Indonésie
depuis
$189,000
Vous regardez
Complexe résidentiel Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonésie
depuis
$442,703
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Appart-hôtel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Appart-hôtel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Appart-hôtel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Appart-hôtel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Appart-hôtel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Appart-hôtel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Kerobokan Kelod, Indonésie
depuis
$240,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Apartments 1 bedroom View of the ocean Pool Gym Area: Object area - 60.58 m² Price: 240 000 $ (3,962 $ per m² ) Income from renting: Revenue per day - 160 $ Loading - 70 % Revenue per day taking into account the loading of the object: 112 $ Revenue per year taking into account the…
Agence
Baliray
Laisser une demande
Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Afficher tout Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonésie
depuis
$365,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Townhouse 2 bedrooms Pool 2 Floors Parking Smart home Free FINS membership Area:  Building - 90 m² Price: 365,000 $ (4,055 $ per m² ) Income from renting a villa: Loading - 85%  Revenue per day taking into account the loading of the object per year - 200 $ (45,890 $) Profit taking …
Agence
Baliray
Laisser une demande
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$179,071
Le complexe a seulement des options pour l'achat secondaire, 2 appartements aux premier et deuxième niveaux, au prix de 170 000 $ et 180 000 $.Prestations complexes:spa, salle de yoga;café;aire de jeux;centre de remise en forme;le coworking;bar sur le toit et restaurant en front de mer;plage…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
04.03.2025
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
Afficher toutes les publications