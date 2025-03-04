Complexe résidentiel Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia

Nous offrons des villas modernes et des duplex avec piscines et balcons. Certaines maisons ont des places de parking. Les intérieurs sont composés de bois, de façades en pierre naturelle, d'équipements et d'accessoires de marques mondiales célèbres.

Liquidation de 30 ans + prolongation de 25 ans.

Caractéristiques des appartements

Rez-de-chaussée: un salon avec une cuisine et un coin repas, une salle de bains et une chambre avec une salle de bains privative.

Premier étage: deux chambres spacieuses avec salle de bains privative.

Certaines maisons ont le deuxième étage avec une grande salle polyvalente, que vous pouvez transformer en salle de sport, un bureau, un salon ou une chambre. A cet étage il y a une salle de bains et un débarras.

Avantages

Le rendement est de 8 à 16 %.

Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété est située à 5 minutes de la plage et à 30 minutes de l'aéroport international.