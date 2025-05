Complexe résidentiel Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia

Il y a 42 villas duplex avec 1 et 2 chambres et vue panoramique sur Ubud. Toutes les villas seront faites de matériaux en bois naturel avec des nuances profondes de décor, en préservant le concept d'Ubud magique autant que possible. Le complexe aura un espace pour le yoga, un espace spa, un restaurant, une boutique de thé, des magasins, un grand parking pour les résidents et les invités, un bar à smoothie. Vous pouvez choisir entre des villas avec balcon, des villas avec jardin et des villas avec jardin et piscine.

Système de maison intelligente

infrastructures pour les enfants

zone fermée avec sécurité 24 heures sur 24 et système de surveillance vidéo

Installations et équipement dans la maisonAvantages

Réduction de 5% pour paiement unique.

La société de gestion du développeur vous aidera à organiser vos vacances et à gérer la propriété, et un concierge et une réception 24h/24 vous aideront à rendre vos vacances inoubliables.

Offre spéciale pour les participants prévente sur le plan d'acomptes provisionnels :

30% — acompte

50% — jusqu'à la fin de la construction en 2027

20% — payés sur les revenus locatifs

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet est situé au cœur d'Ubud, la capitale culturelle et spirituelle de Bali.