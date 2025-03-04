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Complexe résidentiel Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali

Padangsambian Kelod, Indonésie
depuis
$99,000
;
3
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ID: 35358
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Ville
    Denpasar
  • Village
    Padangsambian Kelod

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée

À propos du complexe

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Situé à Kerobokan, Bali, Gate 11 est un développement résidentiel contemporain conçu pour vivre et investir sur Bali. Le projet propose des appartements, commerciaux. Total de 12 unités. Achèvement prévu : 2025. Actuellement, le projet est terminé et prêt à emménager. Un permis de construire a été délivré. Prix unitaires : de 99 000 $ à 105 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

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Padangsambian Kelod, Indonésie
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