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Complexe résidentiel Manta Livin – residential development in Uluwatu, Bali

Kuta Selatan, Indonésie
depuis
$99,000
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6
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ID: 35388
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Adresse
    Jalan Pura Selonding

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

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Situé à Uluwatu, Bali, Manta Livin est un développement résidentiel contemporain conçu pour la vue sur l'océan et les investissements de qualité. Le projet propose des villas, des appartements. Total de 106 unités. Achèvement prévu : 2027. Actuellement, la construction est en cours. Prix unitaires : de 99 000 $ à 850 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

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Kuta Selatan, Indonésie
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Kuta Selatan, Indonésie
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