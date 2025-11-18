Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Résidentiel
  4. Maison
  5. Propriété près du lac

Bord du lac Maisons à vendre en Grèce

Thessalonique
18
Athènes
77
Corfou
62
Macédoine-Thrace
4152
Montrer plus
1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 682 m²
Nombre d'étages 5
Luxury exclusive villa in Athens, Greece in the fashionable area of Voula Panorama. The high…
$5,34M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Grèce

villas
chalets
demeures
maisons de ville
duplex

Caractéristiques des propriétés en Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller