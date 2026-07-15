Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Southern Corfu
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Municipality of Southern Corfu, Grèce

;
Municipal Unit of Meliteieis
28
Municipal Unit of Lefkimmi
6
Municipal Unit of Korissia
4
38 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Chlomós, Grèce
Maison 5 chambres
Chlomós, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 254 m²
Nombre d'étages 2
Entrez dans un investissement prêt à l'emploi à Corfou sans commencer par zéro. Ce projet de…
$453,924
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
Polski
Villa 3 chambres dans Chalikoúnas, Grèce
Villa 3 chambres
Chalikoúnas, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 235 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 235 m2 sur l'île de Corfou. Le premier étage se compose d'un s…
$931,101
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Strongylí, Grèce
Villa 5 chambres
Strongylí, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 360 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 360 m2 sur l'île de Corfou. Le premier étage se compose de 2 c…
$2,68M
Laisser une demande
OkeaskOkeask
Villa 8 chambres dans Saint-Matthieu, Grèce
Villa 8 chambres
Saint-Matthieu, Grèce
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 265 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 265 m2 sur l'île de Corfou. Le premier étage se compose de 5 c…
$1,98M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Pendáti;Pentáti, Grèce
Villa 3 chambres
Pendáti;Pentáti, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 220 m2 sur l'île de Corfou. Le premier étage se compose d'une …
$3,38M
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Saint-Démétrios, Grèce
Villa 1 chambre
Saint-Démétrios, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 250 m²
Sol 1/1
Sur la côte avec une vue imprenable, à vendre une villa de 250 m2 avec son propre terrain de…
$2,91M
Laisser une demande
TekceTekce
Villa 1 chambre dans Moraḯtika, Grèce
Villa 1 chambre
Moraḯtika, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 300 m²
Sol 1/1
Dans un petit village touristique populaire, sur la côte ouest de l'île de Corfou, un chalet…
$698,326
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Strongylí, Grèce
Villa 1 chambre
Strongylí, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 250 m²
Sol 1/1
Vente: Villa complexe avec vue sur le lac et proximité de la plage Offre unique - un complex…
$931,101
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Saint-Démétrios, Grèce
Villa 4 chambres
Saint-Démétrios, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 128 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 128 mètres carrés sur l'île de Corfou. Le prem…
$465,550
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Mesongi, Grèce
Villa 4 chambres
Mesongi, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 290 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 290 mètres carrés sur l'île de Corfou. Le prem…
$698,326
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Strongylí, Grèce
Villa 1 chambre
Strongylí, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 126 m²
Sol 1/1
Nous offrons à votre attention une petite villa dans un endroit calme et isolé près du célèb…
$931,101
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Chalikoúnas, Grèce
Villa 3 chambres
Chalikoúnas, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 155 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 155 m2 sur l'île de Corfou. Le premier étage se compose de 2 c…
$1,40M
Laisser une demande
Maison de ville 1 chambre dans Chalikoúnas, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Chalikoúnas, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
Sol 1/1
Maison de ville à vendre de 104 m2 sur l'île de Corfou. La maison de ville est située sur 0 …
$907,823
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Strongylí, Grèce
Villa 4 chambres
Strongylí, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Sol -1/2
A vendre Maison de plain-pied de 125 m2 sur l'île de Corfou. Le rez-de-chaussée se compose d…
$616,854
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Haut-Pavliána, Grèce
Villa 5 chambres
Haut-Pavliána, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Chalet de 2 étages d'une superficie de 200 mètres carrés sur l'île de Corfou. Le pr…
$384,079
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Chalikoúnas, Grèce
Villa 3 chambres
Chalikoúnas, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 155 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 155 m2 sur l'île de Corfou. Le premier étage se compose de 2 c…
$1,40M
Laisser une demande
Chalet dans Saint-Matthieu, Grèce
Chalet
Saint-Matthieu, Grèce
Surface 230 m²
A vendre, un chalet de 230 m2 qui se trouve sur un terrain de 1.200 m2 dans le village tradi…
$589,174
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 chambre dans Neochoraki, Grèce
Villa 1 chambre
Neochoraki, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
Sol 1/1
A vendre sont des appartements composés de trois appartements.Au premier étage il y a deux a…
$465,550
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Lefkímmi, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Lefkímmi, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Sol -1/3
Maison de ville de 150 m2 sur l'île de Corfou est à vendre. La maison de ville est située su…
$372,440
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Strongylí, Grèce
Villa 2 chambres
Strongylí, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 105 mètres carrés sur l'île de Corfou. Le prem…
$325,885
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Chlomatianá, Grèce
Villa 1 chambre
Chlomatianá, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 180 m²
Sol 1/1
District de LinhaC'est une ferme classique de deux étages. Au rez-de-chaussée il y a une cui…
$436,454
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Saint-Matthieu, Grèce
Villa 1 chambre
Saint-Matthieu, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Sol 1/1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 160 mètres carrés sur l'île de Corfou. De …
$296,788
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Chalikoúnas, Grèce
Villa 2 chambres
Chalikoúnas, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Chalet de 2 étages d'une superficie de 82 mètres carrés sur l'île de Corfou en cons…
$791,436
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Municipality of Southern Corfu, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Southern Corfu, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol -1/1
A vendre Gîte de 1 étage d'une superficie de 150 mètres carrés sur l'île de Corfou. Le gîte …
$465,550
Laisser une demande
Chalet dans Argirades, Grèce
Chalet
Argirades, Grèce
Surface 200 m²
A vendre, un chalet composé de trois appartements. Au rez-de-chaussée, il y a deux apparteme…
$472,283
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 1 chambre dans Perivoli, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Perivoli, Grèce
Chambres 1
Surface 79 m²
A vendre maisonnette de 79 mètres carrés sur l'île de Corfou. La maisonnette a 2 niveaux. Re…
$129,878
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 chambres dans Saint-Démétrios, Grèce
Villa 3 chambres
Saint-Démétrios, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 152 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 152 m2 sur l'île de Corfou. Le premier étage se compose d'une …
$2,39M
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Vitalades, Grèce
Villa 1 chambre
Vitalades, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Sol 1/1
A vendre Gîte de 1 étage d'une superficie de 150 mètres carrés sur l'île de Corfou. L'établi…
$459,731
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Dragotiná, Grèce
Villa 2 chambres
Dragotiná, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 110 m2 sur l'île de Corfou. La villa se compose de 2 chambres, salon avec …
$640,132
Laisser une demande
Chalet dans Kávos, Grèce
Chalet
Kávos, Grèce
Surface 180 m²
Au sud de l'île, dans le village de Kavos, il y a 2 maisons à vendre. Une surface à deux éta…
$484,091
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Types de propriétés en Municipality of Southern Corfu

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Southern Corfu, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller