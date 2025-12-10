Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Municipal Unit of Kranidi, Grèce

villas
45
chalets
12
maisons de ville
4
65 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Maison 3 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Une maison très charmante avec un jardin, un cadre magnifique et une vue partielle sur la me…
$209,273
Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 167 m²
Sol -1/1
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 167 m2 dans le Péloponnèse Est - Hermionida. L…
$509,003
Villa 1 chambre dans Hermionide, Grèce
Villa 1 chambre
Hermionide, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 480 m²
Sol 1/1
Villa à vendre d'une superficie de 480 mètres carrés dans le Péloponnèse Est - Hermionida. L…
$3,01M
Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 270 m²
Sol 1
A vendre Villa d'un étage de 270 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Villa se compo…
$2,68M
Villa 7 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 7 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 1 100 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 1100 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Semi-sous-so…
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 218 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 218 mètres carrés sur la péninsule du Péloponn…
$428,025
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
A vendre Villa de 2 étages de 300 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
$3,03M
Maison de ville 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 150 mètres carrés en Péloponnèse Est - Ermionida. La maisonnette a 3…
$339,428
Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 1000 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chaus…
$4,68M
Villa 6 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 6 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Sol -1/3
A vendre Villa de 3 étages de 400 m2 dans le Péloponnèse Est - Hermionida. Le rez-de-chaussé…
$5,28M
Villa 7 chambres dans Ágios Emilianós, Grèce
Villa 7 chambres
Ágios Emilianós, Grèce
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 650 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de deux étages de 650 m2 dans le Péloponnèse Est - Hermionida. Le premier éta…
$2,34M
Villa 1 chambre dans Hermionide, Grèce
Villa 1 chambre
Hermionide, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 964 m²
Sol 1/1
Offert à la vente villa de 4 étages d'une superficie de 964 mètres carrés, située dans la vi…
$4,63M
Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages d'une superficie de 300 mètres carrés dans la Péloponnèse Est - H…
$1,97M
Maison 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Maison 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Property Code: 1973 - House FOR SALE in Kranidi Ververouda for €850.000. This 200 sq. m. Hou…
Prix ​​sur demande
Maison 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Maison 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Property Code: 11280 - House FOR SALE in Kranidi Agios Aimilianos for €320.000 . This 220 sq…
Prix ​​sur demande
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 270 m²
Nombre d'étages 1
[En milliers de dollars des États-Unis] Un havre de tranquillité et de luxe à Porto Heli Bi…
$1,50M
Chalet 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 167 m²
Sol -1
À vendre Maison de 3 étages de 167 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Semi-sous-so…
$506,858
Maison 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Maison 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Property Code: 581299 - House FOR SALE in Kranidi Koilada for €80.000 . This 135 sq. m. Hou…
Prix ​​sur demande
Villa 1 chambre dans Hermionide, Grèce
Villa 1 chambre
Hermionide, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 350 m²
Sol 1/1
--------------------------------------------------------------------------------------------…
$937,960
Chalet 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 200 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. La maison se …
$994,875
Villa 1 chambre dans Hermionide, Grèce
Villa 1 chambre
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 964 m²
Voici la traduction anglaise : À Vendre: Villa 4 étages (964 m2) à Porto Heli, Péloponnèse C…
$4,61M
Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 220 mètres carrés dans la Péloponnèse Est - He…
$1,97M
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 270 m²
Nombre d'étages 2
--------------------------------------------------------------------------------------------…
$1,51M
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol -1/3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 220 mètres carrés dans la Péloponnèse Est - He…
$762,092
Chalet 2 chambres dans Petrothalassa, Grèce
Chalet 2 chambres
Petrothalassa, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Sol -1
À vendre Maison de deux étages de 70 mètres carrés à Péloponnèse. Semi-sous-sol se compose d…
$362,864
Maison de ville 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Sol -1/3
Maison de ville à vendre d'une superficie de 150 m2 dans le Péloponnèse Est - Hermionida. La…
$340,010
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
Property Code: 1909 - House FOR SALE in Kranidi Portocheli for €1.300.000 . This 280 sq. m. …
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 170 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 170 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chaussée se compos…
$1,56M
Villa 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 3 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 200 m2 dans la Péloponnèse orientale en construction. Le premi…
$1,06M
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 280 m²
Sol -1/1
A vendre Villa de 3 étages d'une superficie de 280 mètres carrés dans la Péloponnèse Est - H…
$1,86M
Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Kranidi, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
