  2. Grèce
  3. Municipality of Xylokastro and Evrostina
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce

Municipal Unit of Xylokastro
55
Municipal Unit of Evrostina
8
63 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Ano Loutro, Grèce
Maison 2 chambres
Ano Loutro, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Maison individuelle en bord de mer de 172 m² à Xylokastro. Située dans l’un des plus beaux …
$185,889
Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 169 m²
Sol 1/1
Maison de ville à vendre de 169 m2 sur la péninsule du Péloponnèse. La maison de ville est s…
$363,459
Chalet 4 chambres dans Ano Loutro, Grèce
Chalet 4 chambres
Ano Loutro, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Nombre d'étages 1
A vendre en construction Maison de deux étages de 133 mètres carrés dans le Péloponnèse Est.…
$526,698
Villa 1 chambre dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Sol 1/1
A vendre Gîte d'un étage d'une superficie de 160 mètres carrés sur la péninsule du Péloponnè…
$422,082
Villa 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Xylokastro près de Corinthe villa de luxe de 220m2 sur un terrain de 300m2 2 niveaux rez de …
$464,721
Villa 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 285 m²
Sol -1/3
A vendre un chalet de 3 étages de 285 m2 dans la Péloponnèse orientale. Le rez-de-chaussée s…
$621,398
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Sol -1/3
Maison de ville à vendre d'une superficie de 124 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale…
$527,602
Chalet 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de trois étages de 200 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Le sous-…
$374,541
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 302 m²
Sol -2
A vendre maison de ville de 302 mètres carrés sur la Péloponnèse. La maison de ville est sit…
$492,429
Villa 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol -1/3
A vendre Gîte de 3 étages de 200 m2 dans la Péloponnèse orientale. Le rez-de-chaussée se com…
$375,184
Villa 4 chambres dans Ano Loutro, Grèce
Villa 4 chambres
Ano Loutro, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 133 mètres carrés dans la Péloponnèse oriental…
$527,602
Chalet 4 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 304 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 304 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Semi-sous…
$854,422
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 198 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville à vendre d'une superficie de 198 mètres carrés sur la péninsule du Péloponnè…
$410,357
Villa 2 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 99 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 1 étage d'une superficie de 99 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale.…
$2,23M
Villa 4 chambres dans Kato Pitsa, Grèce
Villa 4 chambres
Kato Pitsa, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Maison de plain-pied de 180 m2 dans le Péloponnèse Est. Le premier étage se compose…
$926,235
Chalet 4 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 245 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 245 mètres carrés à Péloponnèse Est. Rez-de-chaussée se compo…
$643,742
Villa 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 200 mètres carrés sur la péninsule du Péloponn…
$644,847
Chalet 2 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 85 mètres carrés à Péloponnèse. La maison se compose de 2 cham…
$163,862
Villa 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 250 m²
Sol -1/4
A vendre un chalet de 4 étages de 250 m2 dans la Péloponnèse orientale. Le rez-de-chaussée s…
$750,368
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 110 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 2 nivea…
$275,054
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 161 m²
Sol -1/4
Maison de ville à vendre de 161 m2 dans la Péloponnèse orientale. La maison de ville est sit…
$328,286
Chalet 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 250 m2 dans le Péloponnèse Est. Le sous-sol se compose d'un d…
$749,082
Chalet 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 285 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 285 mètres carrés dans le Péloponnèse Est. Semi-sous-sol se c…
$620,334
Maison 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Property Code: 601199 - House FOR SALE in Evrostini Sarantapichiotika for €190.000 . This 10…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Sol 1/1
Maison de ville à vendre de 130 m2 dans la Péloponnèse occidentale. La maison de ville est s…
$328,286
Villa 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 3 étages de 200 m2 dans la Péloponnèse orientale. Le premier étage se compo…
$445,531
Maison de ville 3 chambres dans Derbeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Derbeni, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 198 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville à vendre d'une superficie de 198 mètres carrés sur la péninsule du Péloponnè…
$293,112
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 1/2
Maison de ville à vendre de 110 m2 dans le Péloponnèse oriental. La maison de ville est situ…
$275,526
Chalet 4 chambres dans Rozena, Grèce
Chalet 4 chambres
Rozena, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 350 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Le sous-sol …
$561,812
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 3
Surface 169 m²
A vendre maisonnette de 169 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a un niveau. Une v…
$362,837
