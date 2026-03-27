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Maisons à vendre en Thessalonique, Grèce

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24 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 5
Surface 470 m²
Nombre d'étages 1
Villa à vendre à Oreokastro, Thessalonique: maison spacieuse de 470 m2 près de l'infrastruct…
$934,027
T.V.A.
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Maison 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 273 m²
Nombre d'étages 2
Vente de maison de luxe à Suroti, Thessalonique: Smart Home, ascenseur et vue panoramiqueDéc…
$646,900
T.V.A.
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Maison 4 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison 4 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
Nombre d'étages 2
Nous vendons des maisons dans l'Ura, Salonika: une maison confortable avec des meubles près …
$452,830
T.V.A.
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OneOne
Maison 4 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison 4 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 225 m²
Nombre d'étages 2
Maison séparée à vendre à Agia Paraskevi (Fermi/Vassilica) - ThessaloniqueVous cherchez l'éq…
$482,234
T.V.A.
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Maison 4 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison 4 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 398 m²
Nombre d'étages 3
Vente d'une maison exclusive à Panorama, Thessalonique: projet de l'auteur surplombant Therm…
$1,18M
T.V.A.
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Villa 6 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 6
Surface 500 m²
Nombre d'étages 2
À vendre Villa de luxe surface de 500 sq. M. - Nova Skioni, HALKIDICAPrix de vente: 1,519,80…
$1,75M
T.V.A.
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Nils OttNils Ott
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Sol 3/4
For sale maisonette of 150 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2 levels. 3rd floor…
$519,564
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Villa 9 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Villa 9 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Property Code: HPS4164 - Villa FOR SALE in Kalamaria Agios Ioannis for € 1.400.000 . This 4…
$1,61M
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Nombre d'étages 1
For sale maisonette of 105 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2 levels. Ground fl…
$300,193
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Villa 9 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Villa 9 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Sol -1/4
For sale 4-storey villa of 450 sq.meters in Thessaloniki. Semi-basement consists of one bedr…
$1,85M
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Sol 7/8
A vendre maisonnette en construction de 120 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a …
$577,294
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Grekodom Development
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 146 m²
Sol 4/5
Vente maisonnette de 146 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a 2 niveaux. 4ème éta…
$398,333
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Sol 7/8
A vendre maison de ville zone de 120 mètres carrés à Thessalonique en construction. La maiso…
$578,412
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 146 m²
Sol 4/5
Maison de ville à vendre d'une superficie de 146 m2 à Thessalonique. La maison de ville est …
$405,151
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Villa 9 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Villa 9 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Sol -1/4
For sale 4-storey villa with an area of ​​450 sq.m in Thessaloniki. The ground floor consist…
$1,88M
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Sol 3/4
Maison de ville à vendre d'une superficie de 150 mètres carrés à Thessalonique. La maison de…
$524,367
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Maison 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
Drame, 5ème km Drame Kavala: Maison 230 m2 3 niveaux construite sur un terrain de 500 m2. Il…
$440,237
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Nombre d'étages 1
Maison de ville à vendre de 105 m2 à Thessalonique. La maison de ville est située sur 2 nive…
$302,968
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Sol 6/7
$417,566
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Sol 6/7
For sale under construction maisonette of 92 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2…
$415,652
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Grekodom Development
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 180 m²
Sol 5/6
Maison de ville à vendre d'une superficie de 180 mètres carrés à Thessalonique. La maison de…
$699,156
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 124 m²
Sol 6/7
For sale under construction maisonette of 124 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has …
$635,023
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 124 m²
Sol 6/7
$637,947
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 180 m²
Sol 5/6
For sale maisonette of 180 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2 levels. 5th floor…
$692,753
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Caractéristiques des propriétés en Thessalonique, Grèce

avec Vue sur la mer
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